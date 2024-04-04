نتانياهو: سنواصل الرد على تصرفات إيران ضدنا سواء دفاعيا أو هجوميا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أننا "سنواصل الرد على تصرفات إيران ضدنا سواء دفاعيا أو هجوميا، وإسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتصرف وفقا لمبدأ أننا سنؤذي أي شخص يؤذينا".

ولفت نتانياهو، الى اننا "إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها"، معتبراً أن "محاولة قيام دولة فلسطينية سيكون تكون بمثابة ملجأ آخر للإرهاب".

وأكد على أنني "لن أسمح بقيام دولة فلسطينية وغالبية الإسرائيليين لن يسمحوا بذلك أيضًا".