انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الالكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني".



واكد المصرف، بحسب البيان، أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات وصرفها الكترونيا".

