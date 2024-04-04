رئيس جنوب السودان يضغط على إجراء الانتخابات في موعدها

ياسر رشاد - القاهرة - حذر سلفا كير رئيس جنوب السودان، المشرعين من تمديد الفترة الانتقالية، موضحًا بأنه سيحرم المواطنين من فرصة اختيار قادتهم.

هل سيجري جنوب السودان انتخابات مؤجلة هذا العام؟

وحث سلفا كير رئيس جنوب السودان، البرلمان على تمرير القوانين اللازمة لتمهيد الطريق للانتخابات.

بينما أوضح رئيس البرلمان جيما نونو كومبا، أن المشرعين سيضاعفون جهودهم لضمان استيفاء جميع الشروط المسبقة للانتخابات.

ويأتي خطابه أمام البرلمان الذي يعود من عطلته بعد أسابيع فقط من اقتراح نائب سالافا كير ومنافسه السابق ريك مشار تأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول.

نائب الرئيس مشار

واقترح نائب الرئيس مشار الشهر الماضي تمديد ولاية الحكومة الانتقالية للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات.

أصبح جنوب السودان مستقلا في عام 2011، بعد أن أنهى اتفاق السلام في عام 2018 حربا أهلية ، كان من المقرر إجراء الانتخابات في فبراير 2023.

ومع ذلك، فشلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سلفا كير وريك مشار في الوفاء بالبنود الرئيسية للاتفاق.

وتعمل الأمة على وضع دستور دائم ولجنة انتخابية وقوة شرطة موحدة، تتألف من فصائل موالية للحكومة ومتمردة، من شأنها أن توفر الأمن للأمة المضطربة.

ويواجه البلد غير الساحلي أزمة اقتصادية بسبب انخفاض صادرات النفط بعد أن أعلن السودان الذي مزقته الحرب الشهر الماضي حالة القوة القاهرة على شحنات النفط التي تمر عبر البلاد.

وقد أثر القتال في السودان على الشحنات المتجهة إلى محطة بالقرب من بورتسودان على طول ساحل البحر الأحمر.

افتتحت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (UNMISS) وشركاؤها، مؤخرا منزلا آمنا في أنداري في غرب الاستوائية، لدعم بعض الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان.

النزاعات في جنوب السودان

أدت النزاعات في جنوب السودان إلى تجارب مؤلمة للعديد من الشابات والشبان، ليس أقلهم أولئك الذين أجبروا على الانضمام إلى الجماعات المسلحة المختلفة في البلاد.

ويعتزم المركز مساعدة 195 ناجية سيخضعون لجلسات قصيرة من الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة وعلاج الصدمات.

ويمكنهم أيضا المشاركة في التدريبات على مهارات كسب العيش التي تهدف إلى استعادة كرامتهم ووضعهم على طريق التعافي وإعادة الإدماج.

وتتذكر ممثلة مجموعة نسائية تعيش في المنطقة المحنة التي مرت بها العديد من الفتيات والنساء المحليات.

مقطع صوتي (عربي) هنريكا إلياس، ممثلة المرأة في إيزو: هذا المركز يشبه الحلم الذي أصبح حقيقة، لقد جلب لنا السعادة التي لا يمكننا التعبير عنها ما حدث لنا نحن النساء والفتيات خلال الأزمة أمر مرعب حدثت الكثير من الأشياء السيئة في قرانا، حيث اختطفت الفتيات والفتيان أيضا".

وبالنسبة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يعد افتتاح هذا المركز الصديق للمرأة علامة فارقة، حيث يسلط الضوء على الحاجة والواجب الأخلاقي لإشراك الجميع في تنمية الأمة، وليس أقلها الناجين من الصدمات المروعة.

مقطع صوتي (بالإنجليزية) كريستوفر موشيري مورينجا، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يامبيو: كجزء من البحث عن سلام دائم وشامل في جنوب السودان، علينا إحضار الناجين، حتى يتمكنوا من شفاء صدماتهم وسيصبحون بعد ذلك أعضاء منتجين في المجتمع، ويساهمون في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للدولة".

وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قامت منظمة تنمية المعونة للعمل الريفي بتجديد البيت الآمن كجزء من مشروع "من الضحية إلى تمكين المواطنين: الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بوصفهن عوامل تغيير في مجتمعاتهن المحلية في غرب الاستوائية"، الذي بدأته الوحدة الاستشارية لحماية المرأة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من العنف في جنوب السودان بنسبة 35٪، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وفقا للأمم المتحدة.

وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 233 حادثة عنف أثرت على 862 شخصا، ومن بين هؤلاء، قتل 406 وأصيب 293 وخطف 100 وعانى 63 من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، حسبما ذكرت في تقرير صدر يوم الاثنين.

هذه زيادة بنسبة 35٪ في الإصابات مقارنة بالربع السابق.

ومن المقرر أن يجري جنوب السودان انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وهي الأولى منذ اتفاق السلام لعام 2018 بين الرئيس سلفا كير ومنافسه السابق رياك مشار، الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف.

وازداد العنف الناجم عن التوترات العرقية والنزاعات على الموارد مثل الأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في منطقة أبيي الغنية بالنفط.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن المنظمة "تبذل كل ما في وسعها لمنع العنف وإحلال السلام في المناطق المتضررة" وحث حكومة جنوب السودان على التدخل "لحل المظالم الكامنة وإحلال السلام".

وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن 10 آلاف دورية لحفظ السلام برا وجوا وبحرا خلال العام الماضي.

كما يعاني جنوب السودان، وهو أحد أحدث دول العالم، من الجفاف والفيضانات، مما يجعل الظروف المعيشية صعبة على السكان.

وفي أحدث تقرير له عن البلاد، قال برنامج الأغذية العالمي إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية خطيرة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور.