عاجل.. سرايا القدس ترشق عسقلان وسديروت ونيرعام بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت سرايا القدس في إرسال عدة رشقات صاروخية بعد آذان العشاء لمستوطنات عسقلان وسديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة، رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا.

وقالت سرايا القدس في بيان منذ قليل: قصفنا "عسقلان" و"سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا.

وأصيب عدد من المستوطين خلال فرارهم إلى الملاجئ، للاحتماء من الرشقات الصاروخية، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت نتيفوت ومحيطها بالنقب الغربي برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأعلن موقع انتلي نيوز العبري، عن سقوط صاروخين في مستوطنة نتيفوت بالنقب المحتل، وإصابة بعض المستوطنين بجروح طفيفة أثناء هربهم للملاجئ في أعقاب دوي صفارات الانذار في نتنيفوت بغلاف غزة.

وتحدثت وسائل الإعلام ، أن هناك معلومات عن عملية استهداف القافلة الكبيرة التي كانت تنقل معدات عسكرية إلى إيلات.