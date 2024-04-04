«حماس»: الاحتلال يعطل صفقة الأسرى ووقف الحرب.. ونتنياهو يراوغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس أنه بعد جولة القاهرة الأخيرة لا يزال الاحتلال متعنتا ولم يوافق على مطالب شعبنا ومقاومتنا ويرفض وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقى للأسرى.

وأوضحت الحركة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يضع عراقيل أمام إلى اتفاق وغير معنى بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وكسب الوقت وامتصاص غضب أهالى الأسرى وإظهار اهتمام زائف بمتابعة التفاوض.

اكد محمود مرداوى القيادى فى حركة حماس، أن حركته ما زالت تصر على شروطها للتوصل إلى اتفاق صفقة مع إسرائيل تفضى إلى وقف إطلاق نار فى قطاع غزة، فيما تشهد المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية جمودا فى الوقت الحالى على الرغم من استمرار الوسطاء فى سد الفجوات ما بين الجانبين.

وأضاف القيادى فى حماس، أن الحركة ما زالت تصر على انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة.

وقال «مرداوى»: هذه مطالب إنسانية قبل أن تكون سياسية خاصة وأن الشعب الفلسطينى يعانى الويلات بسبب الحرب الإسرائيلية عليهم. فلا يمكن لأى صفقة أن تتم دون تنفيذ هذه المطالب والتى تجمع عليها كافة الأعراف الإنسانية والدولية.

وأوضح مرداوى أن جميع جولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل كانت تفشل أو تتعرقل بسبب تعنت «الجانب الإسرائيلى وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية وضمان بقائه بالحكم».

وأعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تسلمت تصورا جديدا من الوسطاء وهى تنتظر رد حماس عليها، منوهة إلى أنها أبدت بعض المرونة فى مطالبها خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع. إلا أن مرداوى شدد على أن إسرائيل «لم تتنازل عن تعنتها ومطالبها غير المنطقية وبالتالى لن يحدث أى تقدم فى جولة المفاوضات الحالية»، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت تخسر من رصيد الدعم العالمى لها فى ظل «استمرارها بارتكاب الجرائم والفظائع ضد الفلسطينيين وحتى ضد موظفى الإغاثة الأجانب كما حدث قبل يومين». وتسود حالة من الغضب فى إسرائيل بسبب أن قطر لم تضغط على حماس، بل لعبت لعبة مزدوجة على حد مزاعم تل أبيب.

وبعد عودة الفريق المفاوض من الدوحة إلى إسرائيل والترويج لقانون إغلاق قناة الجزيرة، تحدث رئيس وزراء قطر مع نظيره الإسرائيلي: «لا يمكن أن نترك مصير المنطقة فى أيدى السياسيين الذين على استعداد لتعريض مصير المنطقة للخطر فقط من أجل مصلحتهم الشخصية».

ونقل الإعلام العبرى عن زعيم المعارضة فى كيان الاحتلال الإسرائيلى، يائير لابيد قوله «كل شيء ينهار من حول إسرائيل وداخلها ومطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمرة برئاسة نتنياهو وكافة الخيارات أمام إسرائيل سيئة».