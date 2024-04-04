مصادر: بايدن طالب نتنياهو بوقف أي ترتيبات تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتأكيد على أن الهجمات ضد عمال الإغاثة والوضع الإنساني في غزة غير مقبولين.

وأكد بايدن أن على إسرائيل اتخاذ خطوات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين وضمان سلامة عمال الإغاثة، وكذلك العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإعادة الأسرى إلى ديارهم

وصرحت مصادر لقناة "الجزيرة"، بأن بايدن رفض الحديث في مكالمته مع نتنياهو عن أي تفاصيل متعلقة بعملية إسرائيلية محتملة في رفح، موضحين أن بايدن حث نتنياهو على اتخاذ إجراءات فورية وإن كانت من جانب واحد لوقف معاناة المدنيين فورا.

وكشفت المصادر أن التغييرات التي طلبها بايدن من نتنياهو تتضمن زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف أي ترتيبات تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة.

وأشارت المصادر إلى أن بايدن قال لنتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم، لافتين إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونجرس مؤقتا.

وأوضحت المصادر أن بايدن طلب تقريرا مفصلا من نتنياهو عن مقتل عمال الإغاثة ودعاه لتحقيق فوري يتضمن محاسبة شاملة، منوّهين إلى أن بايدن قال إنه سيرسل مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل لمتابعة خطوات تغير سياسة إسرائيل.