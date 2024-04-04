وفد من "العامة لحماية الشواطئ" يجري معاينة مساحية لخط الزيت بمدينة أبورديس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد

أجرى وفد من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، زيارة استطلاعية إلى منطقة امتياز بترول بلاعيم، الموجودة جنوب مدينة أبورديس في محافظة جنوب سيناء.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لإجراء المعاينة المساحية الضرورية لخط الزيت بقطر 14 بوصة بري، وذلك تنفيذًا لرؤية الهيئة في حماية الشواطئ من مخاطر النحر الناجمة عن ارتفاع الأمواج وتغير المناخ، فضلًا عن تأمينها من أي تلوث محتمل للمياه.

وقد أجرى الوفد جولة شملت الشواطئ المتواجدة في نطاق المنطقة، بهدف التحقق من المحافظة على جماليات الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة، وضمان عدم وجود أي تسريبات للنفط على الشواطئ.

كما تم رصد أية عوائق تنموية واتخاذ الإجراءات الفورية لتجاوزها، بالإضافة إلى وضع آليات للحفاظ على المنطقة بشكل دائم.

وتم أيضًا تفقد عدد من الشواطئ في مدينة شرم الشيخ، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق تعيق مسار التنمية الشاملة للمشروعات القائمة بها، وتمهيدًا لعرض النتائج على اللجنة العليا.

وفي إطار نفس الزيارة، تم التوجه إلى مشروع "كاميلو اند جاز" بالمدينة، لمراقبة أي تحديات محتملة قد تواجه تنفيذ المشروعات بكفاءة. وقد شملت الجولة أيضًا مدينة دهب، حيث تمت متابعة قرارات اللجنة العليا للتراخيص في هذا السياق.