اعلنت "سرايا القدس" بانها قصفت "عسقلان" و"سديروت" و"نيرعام" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، رداً على جرائم اسرائيل بحق أبناء شعبنا. وفي السياق، افادت مصادر عبرية بسقوط صواريخ في مستوطنة سديروت.

كانت هذه تفاصيل خبر سرايا القدس: قصفنا عسقلان وسديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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