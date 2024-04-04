أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف عسقلان وسديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

كانت هذه تفاصيل خبر "‏سرايا القدس": قصفنا عدة مستوطنات ومدن بغلاف غزة رداً على جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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