رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كلية العلوم حفل الإفطار الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم، طلاب كلية العلوم، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، اليوم الخميس.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته أبنائه الطلاب حفل الإفطار ووجوده بينهم، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة الطلاب مثل هذه المناسبات التي تعزز من قيم التواصل البناء بين الطلاب والأساتذة، ويكون لها مردود إيجابي على شخصية الطالب؛ لما يسهم ذلك في إتاحة مناخ ملائم للدراسة.

وعلى هامش حفل الإفطار، أجرى الدكتور حمدي حسين حوارًا مفتوحًا مع الطلبة والطالبات؛ للتعرف على استفساراتهم والرد عليها، ومعرفة اقتراحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة؛ لصقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم، كما وجههم بعدم التردد من توجيه الأسئلة لمدرس المادة لتحقيق أقصى استفادة علمية تنمي قدرات الطالب وتؤهله ليكون خريجًا قادرًا على مواكبة سوق العمل.