مصطفى بكري يكشف تفاصيل بشأن حركة المحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل بالنسبة لحركة المحافظين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور المصري، يعتبر كل محافظ مستقيلًا من منصبه فور أداء الرئيس اليمين الدستورية.

قال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "ولا يستطيع أن يتخذ قرارا الآن لحين إعلان حركة المحافظين الجديدة، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغييرات في المحافظين".

أكد مقدم "حقائق وأسرار"، أن المواطن المصري على مدار السنوات الماضية تحمل الكثير، في غلاء الأسعار وارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية من أجل الوقوف خلف القيادة السياسية.

وأشار إلى أن الرئيس ينتظر الفترات المقبلة بشائر التعديل والتغيير وما حققته الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة سواء في الداخل والخارج، بالإضافة إلى دحض الفساد ومواجهته بيد من حديد.

ولفت إلى أن مصر تواجه حزاما ناريا من التحديات يتطلب الوقوف خلف الوطن للتغلب على هذه التحديات، مشيدًا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحمله المسئولية في هذه الفترة رغم العديد من الملاحظات على حكومته إلا أن هناك العديد من الموضوعات لا بد من الإشادة به.