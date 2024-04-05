مصطفى بكري: الشارع المصري ينظر بترقب لإعلان التعديلات الوزارية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تشرع في ولاية رئاسية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أن الرئيس قد أدى اليمين الدستورية وطرح برنامج حكومي يرتكز على سبعة محاور رئيسية لتلبية تطلعات الشعب المصري.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على "صدى البلد"، أشار بكري إلى التساؤلات الشعبية حول التغييرات الوزارية وحركة المحافظين التي قد تحدث بعد اليمين الدستورية، مؤكدًا أن التعديلات المتوقعة تأتي استجابةً لتطلعات المواطنين والتحديات التي واجهت بعض الوزارات.

وأوضح بكري أن الشارع المصري ينظر بترقب لإعلان التعديلات الوزارية المقبلة، سواء في الأيام القليلة المقبلة أو بعد عيد الفطر، مؤكدًا أن البلاد تتطلع لمرحلة جديدة تحت مسمى "الجمهورية الجديدة" مع الرئيس السيسي الذي يتقاسم مع شعبه هموم الوطن وتطلعاته.