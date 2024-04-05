اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات ولذلك فإن إسرائيل تعمل ضد إيران دفاعا وهجوما. واوضح نتانياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء، بانه "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال وكلائها وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعا وهجوما". ولفت الى اننا "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا ومن يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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