خامنئي يقيم الصلاة على أفراد الحرس الثوري الإيراني القتلى في هجوم دمشق

أقام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الصلاة على جثامين العسكريين السبعة في الحرس الثوري الذين قتلوا الاثنين بضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل، عشية مراسم تشييعهم في طهران.

وتقدم خامنئي المصلّين في حسينية الإمام الخميني في طهران، حيث سجيت الجثامين السبعة التي لفت بعلم الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد موقعه الالكتروني الرسمي. وشارك في الصلاة مسؤولون عسكريون وأفراد عائلات القتلى السبعة.

وكانت الجثامين وصلت ليل الأربعاء الخميس الى طهران، بعدما قضوا جراء قصف جوي الاثنين أسفر عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأفادت وكالة "إسنا" أن "جثامين ضحايا السفارة الإيرانية وصلت إلى مطار مهرآباد" في طهران، وبثت مقطع فيديو يظهر نعوشا منقولة بمركبة.

وكانت وسائل إعلام رسمية أشارت إلى أن مراسم التشييع ستقام الجمعة، تزامنا مع "يوم القدس العالمي" الذي تقام خلاله كما كل عام تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

وجدّدت وزارة الخارجية الإيرانية "دعم الجمهورية الإسلامية للنضال المشروع للشعب الفلسطيني" ضد إسرائيل، بحسب بيان صدر الخميس لمناسبة يوم القدس.