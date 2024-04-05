رئيس وزراء بولندا: على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويض عن مقتل موظف الإغاثة في غزة

اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بأنه على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في غارة جوية على غزة.

وذكر رئيس الوزراء البولندي في مؤتمر صحفي "سنتوقع... توضيحا فوريا للملابسات وتعويضا لأقارب الضحايا".

وطلب الرئيس البولندي أندريه دودا أيضا من إسرائيل تقديم اعتذار وتعويض وإجراء تحقيق، كما انتقد سفير إسرائيل لدى بولندا بسبب تعليقاته بعد الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية دعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع فلاديسلاف كوشينياك كاميش إلى إجراء تحقيق دولي في واقعة القتل.

واوضح رئيس بلدية مدينة برزيميسل بجنوب شرق بولندا في وقت سابق إن اسم المتطوع هو داميان سوبول (35 عاما).

وقال سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني في تصريح له، إن "اليمين المتطرف واليسار" في بولندا يتهمان إسرائيل بالقتل المتعمد، مضيفا أن "المعادين للسامية سيبقون دائما معادين للسامية".

وذكرت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا من بين سبعة موظفين لديها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة يوم الاثنين. وتتبع المنظمة الطاهي الشهير خوسيه أندريس وتقدم مساعدات في غزة.