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قرارات لـ 61 معيدا بالطب والصيدلة والآداب ومعهد الأورام و21 طبيبا مقيما بجامعة القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 61 معيدًا بكليات طب قصر العيني والصيدلة والآداب والمعهد القومي للأورام، والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف، إلى جانب تعيين 21 طبيبًا بالمعهد القومي للأورام في التخصصات المختلفة.

وتضمنت القرارات، تكليف طبيبين من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني للعام الجامعي 2021/ 2022 والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2015 للعمل بوظيفة معيد، وتكليف اثنين من أوائل خريجي كلية العلوم دور مايو 2021 للعمل بوظائف معيدين بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام للعام الجامعي 2020/2021، وتكليف 19 من أوائل خريجي كلية الصيدلة دور مايو 2022 بنظام الساعات المعتمدة "الصيدلة الاكلينيكية" بوظائف معيدين بالأقسام المختلفة بالكلية، وتكليف 38 من أوائل خريجي كلية الآداب دور مايو 2021 بوظائف معيدين بعدد من أقسام الكلية.

كما شملت القرارات، تعيين 21 طبيبًا للعمل بالمعهد القومي للأورام بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري في تخصصات الجراحة، والتخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم، وطب الأورام وأمراض الدم السرطانية، طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، والأشعة التخصصية، والأشعة العلاجية، والطب النووي، وباثولوجيا إكلينيكية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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