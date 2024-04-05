أكسيوس: المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على فتح معبر إيرز

كشف موقع "أكسيوس" أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ هجوم 7 تشرين الاول"، مشيرا الى ان "المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة".
من جهة اخرى، افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "المجلس الوزاري المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا".
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