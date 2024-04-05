5 حلويات صديقة لمريض السكري وبديلًا للكحك في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يعتقد أن من يعاني من مرض السكري قد يكون ممنوع من تناول الحلويات، ولكن هل من حلويات قد تكون مناسبة لمريض السكري دون غيره؟، الإجابة أوضحتها الدكتورة دينا محمد، الدكتورة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة المركز القومي للبحوث فيما يلي:

1- الحلويات التي تحوي الحبوب الكاملة لأن تركيزك على تناول الحلويات المكونة من الدقيق المصنوع بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات، فأنت بهذا تغني وجباتك بالألياف الغذائية المهمة جداً الحبوب الكاملة لتنظيم مستويات السكر في الدم، كما وتزيد من نسبة مضادات الأكسدة والمغذيات.

2- قطعة من الشوكلاته الداكنة بدلًا من الحلوى العالية بالسكريات البسيطة، تناول قطعة من الشوكالتة الداكنة، واحرص على اختيار نوع أقل بنسبة الدهون المشبعة والسكريات.

3 - البسكويت قليل الدهون مثل بسكويت الشوكولاته الداكنة والجوز، وبسكويت القهوة الكريمي، ويمكن أن يكون مثالي لتناوله مع كوب من القهوة الساخنة.

4- الزبادي بالفواكه قد يكون بإمكانك إضافة الفواكه المجففة أو الطازجة إلى كوب الزبادي والتي يفضل أن تكون بقشرتها لزيادة منسوب الألياف بها.

5- نصيحة أخيرة حول العلاقة ما بين مريض السكري والحلويات، تذوق بضع لقيمات صغيرة مما تحب لتستمتع دون ضرر، وحافظ على نظام حياتك الصحية وسيطر على السكر وتعايش معه.