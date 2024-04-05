بن غفير: من المؤسف أنه بدلاً من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة

اشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الى انه "من المؤسف أنه بدلاً من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة تنتهي في أيدي حركة حماس".

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ هجوم 7 تشرين الاول"، مشيرا الى ان "المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة".

من جهة اخرى، افادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "المجلس الوزاري المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا".