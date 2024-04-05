ترامب: أنصح نتانياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية

أشار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، الى انه "أنصح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بإنهاء الحرب بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية"، معتبرا ان "إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بكل تأكيد". ولفت تراكب الى ان "إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء ما بدأته" و "الانتهاء من الأمر بسرعة"، مشيرا إلى أنها "تخسر حرب العلاقات العامة" بسبب الصور التي تخرج من غزة".

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