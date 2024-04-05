أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت صاروخا مضادا للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.
واكدت في بيان انه "اليوم وفي حوالى الساعة 2:20 مساء (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت قوات القيادة المركزية الأميركية ودمرت صاروخا مضادا للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
أضافت: "لم تكن هناك إصابات أو أضرار أبلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".
وأشارت إلى أنه "تقرر أن الصاروخ يمثل تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
ولفتت الى ان "القيادة المركزية الأميركية تكرس جهودها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية لسفن التحالف والسفن التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة تابعة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.