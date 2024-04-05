القيادة المركزية الأميركية: تدمير صاروخ مضاد للسفن في منطقة تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت صاروخا مضادا للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

واكدت في بيان انه "اليوم وفي حوالى الساعة 2:20 مساء (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت قوات القيادة المركزية الأميركية ودمرت صاروخا مضادا للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

أضافت: "لم تكن هناك إصابات أو أضرار أبلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".

وأشارت إلى أنه "تقرر أن الصاروخ يمثل تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ولفتت الى ان "القيادة المركزية الأميركية تكرس جهودها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية لسفن التحالف والسفن التجارية".