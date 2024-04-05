البيت الأبيض يحض إسرائيل على فتح ممرات جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع"

حض البيت الأبيض إسرائيل على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع". واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر ايريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".

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