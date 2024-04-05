أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّهلا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات شبعا ومزارعها. وهذا وواصل الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا منحدرات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي المشرف بدوره على البقاعين الشرقي والغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": التوتر يخيّم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.