الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على المطلة

اعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل. وكشف الجيش الإسرائيلي انه "قصفنا مناطق إطلاق الصواريخ التي استهدفت عسقلان وكفار غزة وسديروت أمس الخميس".

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