المرصد السوري: مقتل قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" بشمال شرق سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل القيادي العراقي البارز في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني وإصابة اثنين من مرافقته بجروح خطيرة في تفجير انتحاري في منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال غرب سوريا".

وأعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، في بيان، عم "مقتل الشيخ أبو مارية القحطاني جراء هجوم غادر باستخدام حزام ناسف، نُفِّذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية".

وأشار المرصد، إلى ان "الاسم الحقيقي للقحطاني هو ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري"، لافتاً الى أن "هيئة تحرير الشام كان قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 آذار، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني.