انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وبرنت فوق 91 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 91.05 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.82 دولارا للبرميل.

والسعر المستهدف لربع السنة لخام برنت هو 95 دولارًا للبرميل.



ومن المنتظر أن يحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4% هذا الأسبوع، ليرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار أوكرانية على مصافي التكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة روسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

كما تقلصت إمدادات النفط الثقيل على مستوى العالم بعد أن خفضت المكسيك والإمارات العربية المتحدة صادرات هذه الدرجات.

ويأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط قدره 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول، حسبما قال محللو جي بي مورجان في مذكرة.