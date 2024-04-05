انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال 705 أشخاص محاصرين بين الأنقاض.

ومعظم الأشخاص المحاصرين، يتواجدون في المنطقة السياحية - 688 شخصا في مجمع فندقي في منطقة تيانشيانغ الترفيهية، الواقعة في حديقة تاروكو الوطنية في المناطق الجبلية، و10 أشخاص آخرين في نفق المنعطفات التسعة.



وتفيد التقارير الواردة من هناك، بأن 18 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين، منهم أربعة أجانب - مواطن هندي ومواطن كندي ومواطنان أستراليان.

وكان مركز رصد الزلازل الصيني قد أشار إلى وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة يوم الأربعاء الماضي قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في الجزء الشرقي من تايوان.

ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي شباط 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.

