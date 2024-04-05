هطول أمطار غزيرة وفيضانات في العديد من مناطق الساحل الشرقي لأستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد ولايتا كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في الساحل الشرقي لأستراليا, طقساً عاصفاً وعواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة.

وأوضح مساعد مفوض خدمات الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز شون كينز, أن فرق الفيضانات والعواصف على أهبة الاستعداد للاستجابة إذا لزم الأمر، داعياً السكان لأخذ الحيطة والحذر وعدم القيادة إلا للضرورة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 200 ملم في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في الأيام المقبلة.

وفي جنوب غربي مدينة بريزبين في كوينزلاند سقط أكثر من 100 ملم من الأمطار في ساعة واحدة وتسببت بمصرع رجل في منطقة غرينبانك حيث تم العثور عليه في سيارته المغمورة بالمياه.