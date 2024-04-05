يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخلي 7 سفارات خوفًا من إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الخوف من رد إيراني محتمل على خلفية الأحداث الخارجية بينهم الذى تسبب فى اغتيال واستهداف الاحتلال أحد القادة الإيرانيين.

وقالت يديعوت أحرونوت، في عدد اليوم الخميس، إن إسرائيل أخلت 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، إن من بين السفارات التي اخلتها البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.