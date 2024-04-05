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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخلي 7 سفارات خوفًا من إيران

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الخوف من رد إيراني محتمل على خلفية الأحداث الخارجية بينهم الذى تسبب فى اغتيال واستهداف الاحتلال أحد القادة الإيرانيين.

وقالت يديعوت أحرونوت، في عدد اليوم الخميس، إن إسرائيل أخلت 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، إن من بين السفارات التي اخلتها البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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