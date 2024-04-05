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رئيس وزراء جمهورية النيجر يغادر المدينة المنورة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

غادر رئيس الوزراء بجمهورية النيجر، السيد الأمين زين علي مهمان، المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وشرُف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداع دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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