رئيس وزراء جمهورية النيجر يغادر المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

غادر رئيس الوزراء بجمهورية النيجر، السيد الأمين زين علي مهمان، المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وشرُف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداع دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي.