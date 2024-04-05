قيادة الجيش اللبناني نعت العميد المتقاعد فؤاد الطويل

نعت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديريّة التّوجيه، العميد المتقاعد فؤاد الطويل، الّذي توفي بتاريخ 27/3/2024.

في ما يلي نبذة عن حياته:

"- من مواليد: 15/5/1953 - ​جزين​.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1980، ثمّ تدرّج في التّرقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1/7/2007.

- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.

- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج.

- متأهّل وله 4 أولاد".

وذكرت أنّ "الجثمان يُنقل بتاريخ 7/4/2024 السّاعة 09:00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- ​مزرعة يشوع​، حيث يُقام المأتم بالتّاريخ نفسه السّاعة 13:00، ثمّ ينقل إلى مسقط رأسه الحمصية- جزين.

تُقبل التّعازي قبل الدّفن ابتداءً من السّاعة 10:30، وبتاريخ 8/4/2024 ابتداءً من السّاعة 10:00 ولغاية السّاعة 19:00، في صالون الكنيسة المذكورة".