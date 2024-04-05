قيادة الجيش اللبناني نعت العميد المتقاعد فؤاد الطويل

نعت قيادة الجيش اللبناني - مديريّة التّوجيه، العميد المتقاعد فؤاد الطويل، الّذي توفي بتاريخ 27/3/2024.
في ما يلي نبذة عن حياته:
"- من مواليد: 15/5/1953 - جزين.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 12/6/1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1980، ثمّ تدرّج في التّرقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1/7/2007.
- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج.
- متأهّل وله 4 أولاد".
وذكرت أنّ "الجثمان يُنقل بتاريخ 7/4/2024 السّاعة 09:00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- مزرعة يشوع، حيث يُقام المأتم بالتّاريخ نفسه السّاعة 13:00، ثمّ ينقل إلى مسقط رأسه الحمصية- جزين.
تُقبل التّعازي قبل الدّفن ابتداءً من السّاعة 10:30، وبتاريخ 8/4/2024 ابتداءً من السّاعة 10:00 ولغاية السّاعة 19:00، في صالون الكنيسة المذكورة".
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