الدفاع الروسية: إسقاط 53 مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلغورود وإقليم كراسنودار".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "خلال الليلة الماضية والصباح الباكر من اليوم، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأكدت أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 53 مسيرة، من بينها 44 فوق أراضي مقاطعة رستوف ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات ساراتوف وكورسك وبيلغورود، و6 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار".
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