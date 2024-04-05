تركيا: القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا، اليوم الجمعة أنه تم القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح إسرائيل في عملية أمنية جديدة.

وأفاد الوزير في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بأن "العملية نفذت ضد أفراد قاموا بجمع معلومات عن "أفراد وشركات" في تركيا، استهدفتها المخابرات الإسرائيلية، وقاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية"، مبينا أن "2 من المشتبه به تم القبض عليهم، فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 6 منهم".

وقال إنه "بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب، وكنتيجة للتحريات والمتابعات وجمع المعلومات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب، في إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول، تبين أن المشتبه بهم:

عقدوا اجتماعات مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية

قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا، تم استهدافهم من قبل المخابرات الإسرائيلية

قاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية".

وشدد على "أننا لن نسمح أبدا بأنشطة التجسس، التي يراد القيام بها، ضد وحدتنا الوطنية، وتضامننا داخل حدود بلادنا".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، قامت الأجهزة الأمنية بتركيا بتفكيك عدة شبكات تجسس.

وفي بداية يناير اعتقل الأمن التركي أكثر من 30 شخصا للاشتباه بتعاونهم مع الاستخبارات الإسرائيلية.

ويعد أيام قليلة، كشف عن نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.

وفي مارس الماضي اعتقلت الاستخبارات التركية 7 أشخاص بتهمة جمع معلومات حساسة وبيعها للموساد الإسرائيلي.

وقد حذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.

الاحتلال يمنع الآلاف من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

وفي وقت سابق، منعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأدء صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك .

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.

وأفاد شهود العيان لـــ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا ينون التوجه للمسجد الاقصى بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وسجلت احتكاكات بين جنود الاحتلال والمواطنين الذين توجهوا للصلاة وتحديدا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح ثلاثه شبان لم تعرف هويتهم بعد.

واعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس الشرقية، يوم غد "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان"، وسط توقعات بتوافد عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى.



