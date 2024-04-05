كوريا الجنوبية تتفق مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق لدعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت خارجية كوريا الجنوبية بأن وزير خارجية هذه الدولة تشو تاي يول اتفق مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل خلال اجتماع في بروكسل على تعزيز التنسيق لدعم أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع بوريل، على تعزيز التنسيق لدعم أوكرانيا من أجل الإنجاز السريع للوضع في أوكرانيا وإعادة إعمارها ونشر السلام فيها".

واتفق الجانبان كذلك، على مواصلة المشاورات الوثيقة لصياغة شراكة أمنية وأول حوار استراتيجي بين رؤساء السياسة الخارجية، على النحو الذي اتفقت عليه كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في قمة العام الماضي.

ودعا تشو تاي يول، جوزيب بوريل إلى مواصلة التعاون في قضايا السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، التي يرى أنها تتعرض للتهديد بسبب التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

كما أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن ضرورة تعزيز التعاون بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي، حول العقوبات ضد كوريا الشمالية، معربا مرة أخرى عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض ضد تمديد فترة عمل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

في 28 مارس عارضت روسيا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بتمديد عمل فريق الخبراء المذكور أعلاه لمدة عام والذي تنتهي مدة سريانه الحالية في 30 أبريل.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اقترحت موسكو إجراء مراجعة دورية للعقوبات من أجل الاستجابة بمرونة للاتجاهات الحالية في قضايا السلام والأمن وبالتالي فتح آفاق لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية.

الجيش الروسي يتقدم بسرعة في اتجاه أفدييفكا

وفي وقت سابق، صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الجيش الروسي يتقدم بسرعة في اتجاه أفدييفكا والقوات الأوكرانية تفقد مواقعها وتحصيناتها يوميًا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" قال: "في الواقع، نتلقى كل يوم تقاريرعن الاستيلاء على معقل آخر للعدو أو تدميره، أو الاستيلاء على منطقة أخرى".

وأضاف: "كانوا يعتبرون أفدييفكا آخر حصن وأنهم لن يستسلموا أبدًا. وكانوا يؤمنون بها حقا. لقد اعتقدوا حقًا أن أسيادهم في الناتو سيزودونهم باستمرار بالذخيرة والمال والمعدات، وأن بعض المرتزقة سيصلون. ولكن هذا لم يحدث".

ووفقًا لغاغي، فإن القوات الأوكرانية لم تكن مستعدة للتراجع إلى خطوط الدفاع الاحتياطية "ببساطة لم تكن موجودة". ونتيجة لذلك، أشار إلى أن قوات كييف تضطر إلى التراجع إلى الحقول المعاقل غير المجهزة للدفاع، حيث لا يستطيعون البقاء هناك لفترة طويلة.