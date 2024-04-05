بحضور نائب عن الرئيس.. نقل صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، بناء على ما أعلنته وزارة الأوقاف.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات، إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال".

ومن جانبها، توجهت وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.