النشرة: الجيش فكك عبوة ناسفة عند اطراف رميش

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه "عثر على جسم مطمور على أطراف بلدة رميش، وبعد تفكيكه من قبل وحدة الهندسة في الجيش اللبناني، تبين انها عبوة ناسفة بوزن ١٢ كغ جاهزة للتفجير عن بعد".

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