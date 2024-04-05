سلامي: أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد ولا يمكن لإسرائيل التهرب من نتائج ما تقوم به

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الاميركي والغربي وإذا توقف هذا الانعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد"، مشدداً على أن "الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين".

ولفت سلامي، الى أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة، والأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام"، مشدداً على أننا "نحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد والشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الامبراطوريات".

وأضاف "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".