التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.
ولفت محيي الدين الى ان "اللقاء ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق".
وردا على سؤال نفى محيي الدين ان" يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لصندوق النقد التقى ميقاتي: لا اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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