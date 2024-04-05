لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى "أنّنا اقترضنا المرّة الأولى من ​الكويت​ لصالح ​القطاع الخاص​ وأهملنا المؤسّسة المعنيّة، والآن نسعى لقرض جديد يزيد من ديوننا!". وأشار في تصريح، إلى "أنّني منذ سنوات أسمع ضجيجًا وتصريحات ولم أعرف بقرض واحد تمّ صرفه لمواطن لبناني!"، مشدّدًا على "أنّني ألفت نظر الحكومة إلى وجود ​المؤسسة العامة للإسكان​، المعنيّة بمعالجة أزمة الطّبقات الفقيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لم أعرف بقرض واحد صُرف للبناني و"الإسكان" معني بمعالجة أزمة الطبقات الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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