الأرصاد الجوية: الطقس يتقلب بدءًا من مساء اليوم وحتى ليل السبت تحت تأثير منخفض جوي

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "الطّقس في ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتقلّب بدءًا من مساء اليوم وحتّى ليل السبت، حيث تتأثّر المنطقة تدريجيًّا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائيّة باردة، ويشتدّ تأثيره بدءًا من صباح يوم الأحد، ويحمل معه ​أمطار​ًا غزيرةً وثلوجًا وعواصف رعديّة؛ ويستمرّ خلال الأيّام التّالية"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة على السّاحل. يتقلّب الطّقس تدريجيًّا مساءً، وتصبح الأجواء مهيّأة شمالًا لتساقط أمطار متفرّقة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة ودون تعديل يُذكر على السّاحل. ويتحوّل مساءً إلى غائم وممطر، مترافق ببرق ورعد ورياح ناشطة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل بينما تستمرّ بالانخفاض على الجبال وفي الدّاخل، وتتساقط أمطار متفرّقة مع برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظّهر، مع انفراجات واسعة بدءًا من بعد الظّهر".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار غزيرة أحيانًا، وتتشكّل السّيول في بعض المناطق؛ وتكون مصحوبة ببرق ورعد. كما تنشط الرّياح وتشتدّ أحيانًا لتلامس سرعتها الـ70 كلم/س، ومن المتوقّع تساقُط حبّات البرد بشكل متفرّق، وتتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع 2000 متر وما فوق".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س تنشط أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، الانقشاع جيّد إلى متوسّط أحيانًا على السّاحل وسيئ إجمالًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و90%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".