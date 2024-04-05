أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي اغار مستهدفاً منزل في بلدة الزلوطية ومنزل في ضهور بلدة يارين دون تسجل اي اصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان استهدفتا منزلين في بلدة الزلوطية وضهور بلدة يارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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