دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال غروب شمس يوم الاثنين

اعلنت دار الفتوى، في بيان الى انه "يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 8 نيسان الجاري".

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