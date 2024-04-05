جمعية "فيلوكاليا" كرّمت الراعي لمناسبة عيد البشارة في دير الزيارة - عينطورة

أقامت جمعية "فيلوكاليا" لمناسبة عيد البشارة، احتفالا تكريمياً للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في دير الزيارة - عينطورة.

وشكر الراعي، لجمعية ومعهد فيلوكاليا رئيسة وأعضاء مجلس إدارة "الجهود الكبيرة التي يبذلونها كما شكر سفارة هنغاريا على تقديمها مليوني يورو لإعادة ترميم دير الزيارة".

ولفت الى أن "اليوم عيد سيدة البشارة وهذا اليوم عزيز على قلبي، صحيح انه عيد شفيعي، ولكنه أيضًا، اليوم الذي تعمدت فيه واليوم الذي بدأت فيه خدمتي البطريركية في ٢٥ آذار ٢٠١١ . اليوم عزيز على قلبي لأتذكر معكم الانطلاقة الأولى وان أحيي معكم ومع أسرة فيلوكاليا هذا اليوم. وإنني أشكر كل من ساهم في إحياء هذا اللقاء".

وأشار الراعي، الى أننا "كلما جئنا الى هذا المكان نقول لو ان هذه الحجارة تتكلم لكانت قالت كيف نشأ هذا الدير ، وكيف قدم آل الخازن هذه الوقفية ، ليكون ديرا لراهبات الزيارة الذي منه تخرجت الاديبة الكبيرة مي زيادة، وهذا يؤكد اليوم اننا نحافظ في هذا المكان على أجواء الصلاة والثقافة والعلم والتاريخ ، وسنستمر، ومع المحافظة على جمال عمارة هذا المكان وفنه وهندسته".