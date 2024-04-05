تركيا تعلن اعتقال 8 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الداخلية التركي، علي بيرلي كايا، اليوم الجمعة، القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح إسرائيل في عملية أمنية جديدة.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي إن "العملية نفذت ضد أفراد قاموا بجمع معلومات عن "أفراد وشركات" في تركيا، استهدفتها المخابرات الإسرائيلية، وقاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية"، مبينا أن "2 من المشتبه به تم القبض عليهم، فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 6 منهم".

وأضاف الوزير: "بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب، وكنتيجة للتحريات والمتابعات وجمع المعلومات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب، في إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول، تبين أن المشتبه بهم:

- عقدوا اجتماعات مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية

- قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا، تم استهدافهم من قبل المخابرات الإسرائيلية

- قاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية".

وشدد وزير الداخلية التركي على "أننا لن نسمح أبدا بأنشطة التجسس، التي يراد القيام بها، ضد وحدتنا الوطنية، وتضامننا داخل حدود بلادنا".