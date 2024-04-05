بلينكن لإسرائيل: الولايات المتحدة "تراقب عن كثب" توصيل المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل من أن من الضروري توصيل المساعدات الإنسانية للسكان في غزة بشكل مستدام وبدون انقطاع.

ورحب وزير الخارجية بخطوات تعزيز عمليات التوصيل عبر الأردن، من خلال الفتح المؤقت لمعبر بيت حانون، وباستخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات.

وشدد أن "الاختبار الحقيقي هو النتائج، وهذا ما نتطلع لرؤيته في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "سوف تتابع عن كثب" عدد المركبات التي تدخل فعليا غزة لتسليم المساعدات، لمراقبة التأجيلات والعراقيل، والكيفية التي يتم بها توزيع المساعدات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تحقيق المساءلة عقب الغارة الإسرائيلية التي وقعت أوائل الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن مقتل سبعة عاملين لدى منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية للطعام.

يشار إلى أن بلينكن، قد حذر أمس الخميس من إن دعم واشنطن الشامل لإسرائيل سيتغير إذا لم تبدأ إسرائيل في الإصغاء إلى المطالب الأمريكية بشأن حماية المدنيين في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وجاء تصريح بلينكن بعد مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن تحذير بلينكن قد خلا من التطرق نقاط محددة، وجاء في الوقت الذي واصلت فيه إدارة بايدن الموافقة على نقل آلاف القنابل إلى إسرائيل على الرغم من دعوات لفرض شروط على المساعدات لإسرائيل في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية.

وأعلن نتنياهو مسؤولية إسرائيل عن الهجوم.