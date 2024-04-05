تركيا: توقيف 8 أشخاص يشتبه في إنهم يعملون لصالح الموساد

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه في أنهم يعملون لصالح المخابرات الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان نشره الوزير اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة إكس، مبينا فيه أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح الوزير أن توقيف المشتبه بهم جرى على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التركية قررت حبس اثنين من المشتبه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدلية.

وذكر أن الوزارة تتعقب مختلف أنشطة التجسس داخل تركيا، مشددا بالقول: "لن نسمح أبدًا بأنشطة التجسس التي يراد القيام بها ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا".

كانت السلطات الأمنية التركية قد بدأت في يناير، بأخذ إفادات 34 مشتبهاً بهم تم توقيفهم بتهمة ممارسة أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.