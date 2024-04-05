دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى "تنفيذ وعودها بسرعة من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، معتبرة أن "إسرائيل لم يعد لديها أعذار لمنع ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية: برلين ترى أن إسرائيل لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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