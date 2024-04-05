خارجية الإكوادور أعلنت أن سفيرة المكسيك لديها شخص غير مرغوب فيه وسترحل قريبًا

أعلنت وزارة الخارجيّة الإكوادوريّة، أنّ سفيرة المكسيك لدى كيتو راكيل سيرور سميكي (raquel serur smeke)، شخص غير مرغوب فيها، وأنّها سترحل "قريبًا"، بسبب تصريحات أخيرة للرّئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وأوضحت في بيان، أنّ الخطوة اتُخذت وفقًا لاتفاقيّة فيينا بشأن العلاقات الدّبلوماسيّة، مؤكّدةً أنّ هذا "لا يعني قطع العلاقات الدّبلوماسيّة"، لكنه يعني رحيل السّفيرة، من دون أن تحدّد موعد مغادرتها للبلاد.
وكان لوبيز أوبرادور قد تطرّق في معرض حديثه عن مظاهر العنف في الموسم الانتخابي الّذي تشهده بلاده حاليًّا، إلى الانتخابات الرئاسيّة عام 2023 في الإكوادور، ومقتل المرشّح الرّئاسي السّابق فرناندو فيلافيسينسيو. وتساءل عن مدى تأثير اغتيال فيلافيسينسيو قبل أيّام من الجولة الأولى من الانتخابات في آب 2023، على اتجاهات التّصويت.
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