وزير الداخلية حدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ 12 أيار 2024

وقّع وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ قرار دعوة الهيئات الانتخابيّة البلديّة في دوائر ​محافظة جبل لبنان​، لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة وتحديد عدد الأعضاء لكلّ منها، ولانتخاب مختارَين ومجالس اختياريّة وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكلّ منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 أيّار 2024.

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