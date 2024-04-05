الخطيب: العدو فشل بجر محور المقاومة لتحقيق هدفه الخبيث من بداية طوفان الاقصى

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة، الى أن "العدو فشل بجر محور المقاومة لتحقيق الهدف الخبيث من بداية طوفان الاقصى وهو اليوم يعيد محاولته الفاشلة مرة أخرى فقوى المقاومة المساندة لغزة لن تقع في هذا الفخ وهي تدرك جيدا اهداف العدو الخبيثة ولن تسمح بخروجه منتصرا من المأزق الذي اوقعته فيه".

ورأى الخطيب، أنه "من المستغرب ان البعض في الداخل اللبناني الذي يتعرض وتعرض للعدوان الاسرائيلي والذي ما زال يحتل بعض اراضيه ويقصف القرى الامنة ويقتل المواطنين وينتهك القرارات الاممية والقوانين والاعراف الدولية، من المؤسف ان هؤلاء يضعون اللوم على المقاومة ويحذرونها من القيام بالمغامرات واعطاء الذريعة للعدو فهل تصدق اذان هؤلاء ما يخرج من افواههم؟".

ولفت الى أن "الحسابات الخاطئة والخلفيات المذهبية والطائفية تدفع للأسف بالبعض الى التصريح بان العيش مع اسرائيل المجرمة والغاصبة والمعتدية هذا الوحش الكاسر مع ادعائهم السيادة افضل من العيش مع اللبنانيين الذي يدافعون عن شرف لبنان وكرامة بنيه هذا مع ما يرون ما يحصل للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فهل حمتهم القوى الكبرى ومجلس الامن ودعاة حماية حرية الشعوب وحقوق الانسان؟".

وأضاف "هؤلاء لم يتبنوا تحرير القدس شعارا للمزايدة وانما عملوا لذلك فأسسوا لهذه المقاومة ودفعوا الثمن تغييبا وحصارا وشهادة فسلام على الامام السيد موسى الصدر في سجون العملاء وعلى الامام الخميني في المقعد الذي تبوءه في مقعد صدق عند مليك مقتدر".